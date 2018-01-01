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Магазин аудио - видео и бытовой техники

Интернет магазин eShop.red предлагает Вам не малый ассортимент продукции Apple, Samsung, Sony, а так же, аудио - видео и бытовую технику всех производителей.

iPhone, iPad, Macbook, iMac, Apple watch и множество аксессуаров для гаджетов Apple.

Все представленные товары в нашем интернет магазине – оригинальные и сертифицированные.

При покупке, Вы получаете гарантию от производителя Apple. При возникновении гарантийного случая Вы можете обратиться в любой сервисный центр Apple вашего города или любого другого региона России.

На сегодняшний день доставка товаров осуществляется нашими курьерами только по территории России. Доставка по Москве в течении 6-48 часов, без предоплаты, в другие города от 1 до 7 дней в зависимости от региона, только после предоплаты.

Подробнее читайте в разделе «Доставка и оплата»
eShop.red – самые низкие цены!

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